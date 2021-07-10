(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستار مباشرة امن 24 ساعة برج جديد جراج كاميرات مراقبة ومكونه من ( 5 نوم - ريسبشن - حمام - مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 1250 والشهر 26000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099463
(للإيجار)- في القاهرة مصر
750 جنيه
500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
680,000 جنيه
850,000 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
12,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
750 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,000,000 جنيه
2,000,000 جنيه