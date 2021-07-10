لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي

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صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي - في القاهرة مصر

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لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستار مباشرة امن 24 ساعة برج جديد جراج كاميرات مراقبة ومكونه من ( 5 نوم - ريسبشن - حمام - مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 1250 والشهر 26000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,250 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099463
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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه في عمارات او.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات اول مايو بميدان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: امتلك محلك باقل سعر فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك محلك باقل سعر فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اميز مكان تقدر تستثمر فيه وباقل الاسعار هتمتلك محل تجاري اقوى موقع بالعاصمة الادارية بجوار فندق الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
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680,000 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك للبيع - في القاهرة مصر

شقة تمليك للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الدور الرابع-اسانسير -3غرف-رسبشن قطعتين-حمام-مطبخ -عداد كهربا قديم-غاز-تليفون ارضي-نت -برج مرخص-3بلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من النادي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

9/7/2021
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صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي - في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

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القسم: 

550 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا بمدينه نصر في ميدن الساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان السا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بأرقي منطقه بمدينه نصر بحي السفارات شقه مفروشه للايجار مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن 3 قطع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي - في القاهرة مصر

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي سنتر مكون من (غرفه نوم ور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بميدان الحجاز 200 م للسكن الراقي والعيادات والشركات علي مربع حديق - في القاهرة مصر

شقه للبيع بميدان الحجاز 200 م للسكن الراقي والعيادات والشركات علي مربع حديق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمن يبحث عن السكن الراقي والانشطه الاداريه والطبيه شقه مميزه للبيع مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بمصر الجديده 200 متر علي مربع حديقه بالقرب من الكليه الحربيه - في القاهرة مصر

شقه للبيع بمصر الجديده 200 متر علي مربع حديقه بالقرب من الكليه الحربيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمن يبحث عن الفيو الرائع شقه للبيع مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف نوم – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ خشب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

5/7/2021
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