(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستار مباشرة امن 24 ساعة برج جديد جراج كاميرات مراقبة ومكونه من ( 4 نوم - 3ريسبشن 3حمام - مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 1000 والشهر 22000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099350
500 جنيه
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
12,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
750 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,000,000 جنيه
2,000,000 جنيه
2,100,000 جنيه
1,800,000 جنيه
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
20,000 جنيه
45,000 جنيه