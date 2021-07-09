لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي

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صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي - في القاهرة مصر

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لأصحاب الرقي والفخامه والذوق الراقي يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستار مباشرة امن 24 ساعة برج جديد جراج كاميرات مراقبة ومكونه من ( 4 نوم - 3ريسبشن 3حمام - مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 1000 والشهر 22000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/7/2021
رقم الإعلان: 2099350
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6/7/2021
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5/7/2021
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5/7/2021
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5/7/2021
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العنوان:

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القسم: 

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5/7/2021
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5/7/2021
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4/7/2021
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4/7/2021
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