(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في شارع حسنين هيكل في عباس العقاد مكونه من2 نوم وريسبشن وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 1000 والشهر 20000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103165
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