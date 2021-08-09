لأصحاب الرقي والفخامه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر

(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصربموقع متميز جدا بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(3نوم-2ريسبشن-2حمام - مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس بفرش جديد وراقي وانترنت ببرج جديد وعماره شيك مطلوب فالأيام1000 والشهر20000 وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102139
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