لأصحاب الرقي والتميز متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والتميز متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب الرقي والتميز متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربمكرم عبيد الرئيسي مكونه من(3نوم-2ريسبشن-2حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات بفرش راقي جدا وبأسعار مميزه مطلوب فاليوم1000 والشهر 20000 ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094561
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20/5/2021
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20/5/2021
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القسم: 

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20/5/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع - في القاهرة مصر

شقة للبيع

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العنوان:

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القسم: 

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20/5/2021
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العنوان:

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القسم: 

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19/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الرقي والسعاده هتلاقيه عندنا في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

بتدور ع الرقي والسعاده هتلاقيه عندنا في التجمع الخامس

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القسم: 

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19/5/2021
صورة الاعلان: حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع - في القاهرة مصر

حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع

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العنوان:

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19/5/2021
صورة الاعلان: عيش رفاهيه وسط خدمات متكامله انت وعيلتك - في القاهرة مصر

عيش رفاهيه وسط خدمات متكامله انت وعيلتك

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19/5/2021
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