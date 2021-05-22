(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والتميز متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربمكرم عبيد الرئيسي مكونه من(3نوم-2ريسبشن-2حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات بفرش راقي جدا وبأسعار مميزه مطلوب فاليوم1000 والشهر 20000 ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094561
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