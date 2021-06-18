(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أول عباس العقاد وأول مكرم عبيد مكونه من(3نوم - ريسبشن – حمام – مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعرلن يتكرر من غدا مطلوب فاليوم 500 والشهر8.500 للاستعلام يمكنك الأتصال بنا علي01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097318
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