لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بمكرم عبيد مكونه من (2نوم –ريسبشن- حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهبائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 450 والشهر ٧٥٠٠ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094568
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20/5/2021
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20/5/2021
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العنوان:

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19/5/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

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القسم: 

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19/5/2021
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19/5/2021
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19/5/2021
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19/5/2021
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