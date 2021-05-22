(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بمكرم عبيد مكونه من (2نوم –ريسبشن- حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهبائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 450 والشهر ٧٥٠٠ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094568
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