(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميزجدا بمدينه نصر في عمارات مايو عند ميدان الساعه مكونه من(3غرف نوم- ريسبشن- حمام- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه وبسعرمغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر8.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي01113240072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078263
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