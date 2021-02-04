لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

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صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه - في القاهرة مصر

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لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أول عباس العقاد وأول مكرم عبيد مكونه من(3نوم - ريسبشن – حمام – مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعرلن يتكرر من غدا مطلوب فاليوم 450 والشهر7.500 للاستعلام يمكنك الأتصال بنا علي01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082598
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صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع ع - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع ع

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع عباس العقاد الرئيسي مكونه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه - في القاهرة مصر

لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من3نوم-2ري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشا - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشارع راقي جدا بعباس العقاد م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عب - في القاهرة مصر

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عباس العقاد( 2نوم+ 2 ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

4/2/2021
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صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع عباس العقاد الرئيسي مكونه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بم - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بين ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمرب - في القاهرة مصر

لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمرب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره - في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من3نوم-2ري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشا - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشارع راقي جدا بعباس العقاد م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عب - في القاهرة مصر

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عباس العقاد( 2نوم+ 2 ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/2/2021
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