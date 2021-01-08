لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أول عباس العقاد وأول مكرم عبيد مكونه من(3نوم - ريسبشن – حمام – مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعرلن يتكرر من غدا مطلوب فاليوم 450 والشهر7.500 للاستعلام يمكنك الأتصال بنا علي01113240072