(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الراقي والمستوي الرفيع متاح الأن شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من مكرم عبيد مكونه من(٢نوم- ٢ريسبشن - حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 700 والشهر12000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101421
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