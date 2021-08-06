(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الراقي متاح الأن عرض شقة فندقيه مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستارمكونه من( ٣غرف نوم- ٢ريسبشن - ٢حمام ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش فندقي تشطيب الترا لوكس مدخل شيك كاميرات مراقبه مطلوب فالشهر ٣٣٠٠٠ ولمعرفه المزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|33,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101870
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