لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر من شارع عباس العقاد مكونه من(3 غرف نوم – 2ريسبشن – 2 حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات فرش فندقي تشطيب الترا لوكس برج فخم امن 24 ساعه وبأسعار مميزه جدا مطلوب فاليوم 1500 والشهر 28000 الحق فرصتك واحجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2021
رقم الإعلان: 2100393
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

18/7/2021
صورة الاعلان: فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار - في القاهرة مصر

فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

700 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

زود راس مالك معانا لما هتجيب شقة مقابلة للعاصمة الادارية بالحي المتميز بسعر متر يبدا من 2700ج وبمس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - إستلام فورى - في القاهرة مصر

للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - إستلام فورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - المساحة 250م مكونة من 4 غرف، ريسبشن 3 قطع، غرفة مربية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,750,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار سوبر لوكس الهضبة الوسطى المقطم - في القاهرة مصر

شقة للايجار سوبر لوكس الهضبة الوسطى المقطم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة للايجار سوبر لوكس الحي الرابع الهضبه الوسطي بالمقطم 3 غرف وريسبشن 2قطعه ومطبخ وحمام وحجرة غسيل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,700 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: شقة امام العاصمة الادارية بمساحات مختلفة - في القاهرة مصر

شقة امام العاصمة الادارية بمساحات مختلفة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ب ٢٧٠٠ جنيه للمتر تقدر تسكن امام العاصمة الادارية في الحي المتميز -بمساحات م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد - في القاهرة مصر

شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار - في القاهرة مصر

عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز - في القاهرة مصر

لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بجوار سيتى ستارز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: قسط على 12 سنة وامتلك وحدتك في دى جويا باطلالة ع النهر الاخضر - في القاهرة مصر

قسط على 12 سنة وامتلك وحدتك في دى جويا باطلالة ع النهر الاخضر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 129 م ( 2 غرفة + 2 حمام + ريسيبشن + تراس + مدفاة ) جرين تراس هدية مع وحدتك في دى جويا العاصمة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: لعشاق الرقي امتلك بقرب الحي الدبلوماسي باقل مقدم - في القاهرة مصر

لعشاق الرقي امتلك بقرب الحي الدبلوماسي باقل مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 135 م مكونة من ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + جرين تراس + مدفأة ) فيو مميز على كريستال لاجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من الناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز . - في القاهرة مصر

للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز .

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز . وسيتي سنتر غرفة نوم . .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

950 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار المولات سيتي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

13/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager