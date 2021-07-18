(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر من شارع عباس العقاد مكونه من(3 غرف نوم – 2ريسبشن – 2 حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات فرش فندقي تشطيب الترا لوكس برج فخم امن 24 ساعه وبأسعار مميزه جدا مطلوب فاليوم 1500 والشهر 28000 الحق فرصتك واحجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100393
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