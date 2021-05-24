(للإيجار)
|لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي من عباس العقاد . مدينة نصر . 3غرف . 3ريسبشن . 3حمام . فرش راقي تشطيب هاي لوكس مطبخ بجميع الأجهزة الكهربائية . برج فخم مدخل شيك اليوم 1200ج والشهر 22000 للإستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094834
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