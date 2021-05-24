لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي - في القاهرة مصر

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لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي من عباس العقاد . مدينة نصر . 3غرف . 3ريسبشن . 3حمام . فرش راقي تشطيب هاي لوكس مطبخ بجميع الأجهزة الكهربائية . برج فخم مدخل شيك اليوم 1200ج والشهر 22000 للإستعلام 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094834
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