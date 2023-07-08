كيف اكتب خطة تسويقية احترافية خطوة بخطوة

ما هي الخطة التسويقية؟ يتساءل البعض عن مفهوم أو تعريف الخطة التسويقية حتى يتبين لهم المعنى والغرض من أسم الخطط التسويقيه. وجاء تعريف خطة تسويقيه على أنها الخطة المُقننة لآلية العمل وطُرق التسويق المختلفة بأهداف محددة وأهم هذه الأهداف هو زيادة المبيعات والوصول إلى العملاء، وهذه الخطة يتم وضعها مرة كل ثلاث أشهر أو ستة أشهر حسب نوع النشاط التجاري وحاجه العمل. و يجب أن تتضمن الخطة التسويقية كافة التفاصيل التي يسير عليها العمل في الشهور والأيام المحددة. وبهذا نكون وضحنا لكم مفهوم الخطة التسويقية ب