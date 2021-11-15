كيدز اريا جميع الاشكال و الاحجام

(للبيع)
|مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك هننفذلك أجمل كيدز ايريا متخصصون في تجهيز مناطق العاب الاطفال حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنيه والهندسية مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / او كلمنا على الخط الساخن 19810 #سوفت هاوس#ترامبولين#العاب فيديو جيم #مجمعات العاب #العاب_ملاهى #مناطق_العاب العاب_ترفيهيه #VR
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashal elharam- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111550
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
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2,021 جنيه