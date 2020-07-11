(للإيجار)
|تعد كويك ليز لتأجير السيارات، والتي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، خدمة يسيرة التكلفة للعملاء الذين يبحثون عن حل للسفر بأسعار معقولة في المنطقة. نفخر بتقديم مجموعة حصرية من المركبات لكل من المقيمين والسياح في الإمارات، حيث يتم الابقاء على عملية الحجز بسيطة ومباشرة. لا نطلب سوى حد أدنى من المستندات، مما يتيح عملية حجز سلسة وسريعة. مع أكثر من 100 سيارة للاختيار من بينها وخطط تأجير مرنة، نؤكد لك العثور على السيارة المستأجرة المناسبة. /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|quickleaseuae
|التليفون:
|80078425 - 97144087300 - 971565449345
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|متجر ١٨ ، بناية الراحة ، مقابل فندق سيتي ماكس ، خلف مول الإمارات ، البرشاء ١ ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة- البرشاء ١
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062894
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40 درهم