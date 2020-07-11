تعد كويك ليز لتأجير السيارات، والتي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، خدمة يسيرة التكلفة للعملاء الذين يبحثون عن حل للسفر بأسعار معقولة في المنطقة. نفخر بتقديم مجموعة حصرية من المركبات لكل من المقيمين والسياح في الإمارات، حيث يتم الابقاء على عملية الحجز بسيطة ومباشرة. لا نطلب سوى حد أدنى من المستندات، مما يتيح عملية حجز سلسة وسريعة. مع أكثر من 100 سيارة للاختيار من بينها وخطط تأجير مرنة، نؤكد لك العثور على السيارة المستأجرة المناسبة. /