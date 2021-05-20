نقدم لكم عرضنا النادر فهو لا يتكرر كثيرا كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا رقم العرض : 17999 سنة الموديل : 1999 نوع المبرد : كارير درجه التبريد من 25الي 25تحت الصفر فكن من المسارعين للفوز بهذا العرض لمزيد من المعلومات اولاى استفسار يسعدنا اتصالكم بالهاتف او التواصل عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية 0544819656 0503990630 0504753710