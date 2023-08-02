كومباكت hpl

شركة#ايلى بوب ديزاين شركة رائدة في مجال إستيراد و توريد الكومباكت elle-pop For #Compact - ايلى بوب ديزاين للكومباكت# تتميز شر #elle-popبرؤية واضحة ومنهجية عالية الدقة وخبرة الشركة هو ما اهلها ان تكون محل ثقة العملاء. فهى من اوائل الشركات الرائدة فى مصر فى مجال استيراد وتوريد وتركيب بل وصيانة الكوريان. وتقوم ايضا بتنفيذ قواطيع الحمامات من الكومباكتHPL باشكالها المتعددة والوانها المتميزة. عينات مختصره من الاكسسورات الاستانلس 304 من شركه ايلى بوب ديزاين (أرجل – مفصلات- مقابض- كوالين) افضل الخ