كومباكت hpl

(للبيع)
|شركه نور ديزاين عامله عروض بوم بوم 🎇🎇🎇بمناسبه دخول بابا نويل والاعياد يصل سعر المتر 1350 لتوريد وتركيب اعمال الكومباكت hpl bolypet صيني greenlamهندي بأكسسوارات استاليس ستيل 304 مستورد تقيل الاصلي XDF أو اكسسوارات PVC - يستخدم فى قواطيع وابواب الحمامات وفواصل الحمامات. - يستخدم كبارتشنات للحمامات والمباول. - يستخدم فى تنفيذ دواليب / لوكرز فى النوادى والمستشفيات والمدارس والشركات للطلب والاستفسار01270503183_01270501693
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م/نور
|التليفون:
|+201270503183
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|العنوان:
|6 اكتوبر- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076662
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