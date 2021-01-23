كومباكت hpl قواطيع وفواصل وابواب

(للبيع)
|جرين هاوس بتعرض شغلها على الطبيعة من الكومباكت hpl مصنوع من برادة الحديد وعليه طبقة فورمايكا والاكسسورات بتاعته كمان من الاستانلس ستيل 304 اتصل بينا على 01229316689 – 01012445146 – 01202021038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081175
5,000 ريال
1 جنيه
1 جنيه
-4,000 جنيه
4,000 جنيه
1 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,000 ريال
40,000 جنيه