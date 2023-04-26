كومباكت hpl قواطيع وفواصل مباول حمامات hpl

(For Sale)

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

Ad Information
الناس لما عرفت إن شركة نورن ديزاين👇. عاملة تخفيضات كبيرة جدا جدا جدا جدا. وسع كدة 😎 جدا، لفترة محدودة وحط تحت فترة محدودة. مليون خط. تخفيضات كبيرة على سعر متر كومباكت للقواطيع الحمامات قواطيع حمامات كومباكت hpl لتنفيذ حمامات ( المولات - الحضانات - المدارس - الفنادق .) بخامات تعيش معاك العمر من غير اي تلف وشركة نورن ديزاين من اكبر الشركات ذو الخبره في هذا المجال منذ اكثر من 10 سنين نورن ديزاين اسم لكل مشروع . يلا بسرعة استغل التخفيضات وتواصل واتس او اتصل على الارقام دى 👇 01270503183
Contact The Advertiser:
Contact Name: نور ديزاين
Telephone: 01289668128

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام, 18شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- حي النزهة
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Euro
Posting Date: 11/5/2023
Ad Number: 2186247
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Ad Photo: قواطيع حمامات HPL الاول فى مصر - in Alexandira Egypt

قواطيع حمامات HPL الاول فى مصر

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

قواطيع حمامات HPL الاول فى مصر عندنا HPL فى نورن ديزاين ليه اشكال كتير ممكن ننفذ اللى انت عايزه وتخت.
Location:

Alexandira - Egypt

1 Pound

26/4/2023
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