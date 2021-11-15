كومباكت HPL لقواطيع حمامات بالنزهة

(للبيع)
|دلوقتي ولفتره محدودة فى شركتنا جرين هاوس واسرعها انتشار عروض وتخفيضات على سعر المتر لا تفوت الفرصه الاخيره للكومباكت hpl لللاستخدمات المختلفه فى قرص الترابيزات وقرص المكاتب وفى عمل ابواب قواطيع الحمامات والمباول بما يشمل الاكسسوارات للاستفسار اكتر اتصل على 01229316689 & 01012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111552
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4,000 جنيه
1 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
1 جنيه
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2,000 ريال
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2,000 جنيه
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