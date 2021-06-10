كومباكت HPL (صينى - هندى ) مستورد عند جرين هاوس

حيث ان تعتبر #جرين_هاوس اولى الشركات فى استيرادهما في مصر وتصنيعهما علي اعلي مستوي من الدقه والكفاءه. - كما انها تقوم باستيراد شاسيهات الترابيزات + هاندريل المستشفيات + الكراسي الخشب. *الكومباكت - HPL* نشكركم ع اختياركم لماده الكومباكت الـ . HPL المستخمدم في قواطيع الحمامات - فواصل المباول – قرص الترابيزات - الدواليب اللوكوز المستخدم في النوادي -المدارس والجامعات - المستشفيات. - وذلك لجودتها العاليه فهي مضاده للمياه و البكتيريا والرصاص - متوفره باكثر من 25 لون وسهله التنظيف للمتابعه على