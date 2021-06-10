كومباكت HPL (صينى - هندى ) مستورد عند جرين هاوس

(للبيع)
|حيث ان تعتبر #جرين_هاوس اولى الشركات فى استيرادهما في مصر وتصنيعهما علي اعلي مستوي من الدقه والكفاءه. - كما انها تقوم باستيراد شاسيهات الترابيزات + هاندريل المستشفيات + الكراسي الخشب. *الكومباكت - HPL* نشكركم ع اختياركم لماده الكومباكت الـ . HPL المستخمدم في قواطيع الحمامات - فواصل المباول – قرص الترابيزات - الدواليب اللوكوز المستخدم في النوادي -المدارس والجامعات - المستشفيات. - وذلك لجودتها العاليه فهي مضاده للمياه و البكتيريا والرصاص - متوفره باكثر من 25 لون وسهله التنظيف للمتابعه على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097070
1 جنيه
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40 جنيه
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