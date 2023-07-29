كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله

(For Sale)
|قواطيع حمامات كومباكت# HPL 🎇🎇🎇 شركة ايلى-بوب-ديزاين 👍 أحسن سعر لفواصل وأبواب الحمامات hpl 🧐 خامات مستوردة 12ملي 😎 عالية الجوده 👌 تتحمل المياه الي اقصي درجة من الاستخدام علي الكثافة مع أفضل تركيب للاكسسوارات الاستانلس 304 🌟 أحدث خامات والتصميمات للكومباكت 👍👍👍 توريد وتركيب في 🚆🚟جميع المحافظات 📲 للتواصل 🤙🤙🤙 ا. مريم 01222365641 01288882804
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|29/7/2023
|Ad Number:
|2239671
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
11,786 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound