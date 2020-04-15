(فرصة عمل)
|(١) كول سنتر وسوشيال ميديا "كلا الجنسين" يجيد القراءة والكتابة واستخدام الكمبيوتر عدد ساعات العمل من ٥ إلى ٧ ساعات إمكانية العمل من المنزل السن من ١٦ إلى ٤٥ سنة الراتب ٣٥٠٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجل
|التليفون:
|01284663106
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060720
4,000 جنيه