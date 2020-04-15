(١) كول سنتر وسوشيال ميديا "كلا الجنسين" يجيد القراءة والكتابة واستخدام الكمبيوتر عدد ساعات العمل من ٥ إلى ٧ ساعات إمكانية العمل من المنزل السن من ١٦ إلى ٤٥ سنة الراتب ٣٥٠٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦