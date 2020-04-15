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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
(١) كول سنتر وسوشيال ميديا "كلا الجنسين" يجيد القراءة والكتابة واستخدام الكمبيوتر عدد ساعات العمل من ٥ إلى ٧ ساعات إمكانية العمل من المنزل السن من ١٦ إلى ٤٥ سنة الراتب ٣٥٠٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ايجل
التليفون: 01284663106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060720
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صورة الاعلان: خدمه عملاء - في الجيزة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/4/2020
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