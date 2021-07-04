كول سنتر

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تفاصيل الإعلان
كول سنتر بخبره او بدون راتب ثابت 4000 جنيه وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل و اجاده استخدام الانترنت السن من 18 ل 55 بزياده ثانويه كل ست شهور سته في المئه وتامين صحى واجتماعى اختياري اربع ايام اجازه يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمريه مؤهل متوسط للخريجين في العمل ست ساعات للتواصل والاستفسار٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098775
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