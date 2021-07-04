(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبره او بدون راتب ثابت 4000 جنيه وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل و اجاده استخدام الانترنت السن من 18 ل 55 بزياده ثانويه كل ست شهور سته في المئه وتامين صحى واجتماعى اختياري اربع ايام اجازه يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمريه مؤهل متوسط للخريجين في العمل ست ساعات للتواصل والاستفسار٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098774
4,000 جنيه
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