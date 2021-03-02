كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 % - تامين صحي واجتماعي ( اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطالب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100