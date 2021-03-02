(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 % - تامين صحي واجتماعي ( اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطالب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085770
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه