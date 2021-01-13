(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة استخدام االنترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 - %تامين صحي واجتماعي ) اختياري( – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطالب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي األقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات كود2095 ٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01019126285
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079893
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه