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تفاصيل الإعلان
موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين صحي + تامين اجتماعي – راتب أساسي 4000ج – مؤهل ثانوي علي الاقل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراهيم
التليفون: 01067602323

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العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072203
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج - في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب: موظفين للرد على عملاء (طلاب/خريجين) - في القاهرة مصر

مطلوب: موظفين للرد على عملاء (طلاب/خريجين)

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب:خدمة عملاء أكونت عربي - في القاهرة مصر

مطلوب:خدمة عملاء أكونت عربي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
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صورة الاعلان: بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات - في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: وظائف مدخل بيانات للطلبة - في القاهرة مصر

وظائف مدخل بيانات للطلبة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة مارينا باي عن وظائف مدخل بيانات للطلبة والخريجين بمرتب 4000 جنيه . للتواصل واتس اب (011217.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: وظيفه شاغره - في القاهرة مصر

وظيفه شاغره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: وظيفه عمل - في القاهرة مصر

وظيفه عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين لعمل إعالنات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه مصرى

9/11/2020
صورة الاعلان: وظيفه عمل - في القاهرة مصر

وظيفه عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – ال يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه مصرى

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل شباب وبنات - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل شباب وبنات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: للتعيين فورا (طلاب وخريجين ) - في القاهرة مصر

للتعيين فورا (طلاب وخريجين )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات بخبرة او بدون خبرة . - السن من 18 : 45 سنة . المؤهل متوسط :: يقبل الطلاب شرط استخدام ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 45 : 18سنة – مؤ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

6/11/2020
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