(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة استخدام االنترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 - %تامين صحي واجتماعي ) اختياري( – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطالب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي األقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – ا الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094344
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