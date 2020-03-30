(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 % - تامين صحي واجتماعي ) اختياري( – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات - وظائف السوشيال ميديا ) كول سنتر – خدمة عملاء – ادخال بيانات – داتا انتري – تسويق ( المطلوب ) صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ( إستلام العمل في نفس المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057076
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