كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الا

(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6% - تامين صحي واجتماعي ( اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات للتواصل واتس اب فقط 01552437961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فادى
|التليفون:
|01552437961
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|العنوان:
|مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071238
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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