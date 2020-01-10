كولدير ومبردات سبيل للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كولدير ومبردات سبيل للبيع - في الغربية مصر

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­­­­شركة الرواد 01004761907 01114244472 01000056228 كولدير مياه الصدقة وقف خير لك ولمن تحب والتوصيل لجميع أنحاء الجمهورية فرصه لعمل الخير تساهم فيها شركتنا الحارصه دائما ان تقدم للعملاء اجود المنتجات باروع الاسعار وافضل العروض تقدم شركتنا مبرد ستانلس يصلح للمستشفيات والمساجد والمدارس والميادين توفر لدينا من 1حنفيه حتى 10حنفيه .لسنا الارخص ولكننا نتحدى بالجوده .مبرد ستانلس موتور ولاننا واثقين من منتجاتنا عاملين ضمان سنه بضمان الاسترجاع احصل على المنتج فقط من خلال الاتصال على 01004761907 خدمه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير الريان
التليفون: 01004761907

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العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- GAZI
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051880
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صورة الاعلان: كولدير مياة الثواب الافضل فى شهور الخير - في الغربية مصر

كولدير مياة الثواب الافضل فى شهور الخير

(للبيع)

- في الغربية مصر

مياة الثواب الافضل فى شهور الخير تقدر تضعة للطرق والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الغربية - مصر

2,500 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: مبرد افضل صدقة وسبيل للبيع - في الغربية مصر

مبرد افضل صدقة وسبيل للبيع

(للبيع)

- في الغربية مصر

مبرد افضل صدقة وسبيل للبيع ضمان سنة موتور ايطالى للطرق والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الغربية - مصر

2,500 جنيه

10/11/2019
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