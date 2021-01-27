كولدير ومبردات الصدقة الجارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كولدير ومبردات الصدقة الجارية - في الشرقية مصر

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شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس والمصانع والمساجد والطرق والمستشفيات فى اى مكان ممكن تعمل خير وتحط كولدير للناس تشرب منه فى عز الحر شركه الرواد لصناعة مبرد المياه ليه تشترى بسعر غالى لما ممكن تشترى أفضل كولدير مياه بسعر المصنع تم تصميم هذا الكولدير بشكل مثالى يناسب جميع الأماكن .سهل التركيب والاستخدام ضمان عام كامل التوصيل داخل القاهرة وجميع المحافظات للحجز والاستعلام على رسائل الصفحة أو الاتصال فون وواتساب على رقم: لينك ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083902
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صورة الاعلان: كولدير للمياة سبيل للبيع صدقة جارية - في الشرقية مصر

كولدير للمياة سبيل للبيع صدقة جارية

(للبيع)

- في الشرقية مصر

كولدير للمياة سبيل للبيع صدقة جارية 01004761907 .
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

27/1/2021
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