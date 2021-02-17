كولدير ومبردات الخير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كولدير ومبردات الخير - في الدقهلية مصر

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شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس والمصانع والمساجد والطرق والمستشفيات فى اى مكان ممكن تعمل خير وتحط كولدير للناس تشرب منه فى عز الحر شركه الرواد لصناعة مبرد المياه ليه تشترى بسعر غالى لما ممكن تشترى أفضل كولدير مياه بسعر المصنع تم تصميم هذا الكولدير بشكل مثالى يناسب جميع الأماكن .سهل التركيب والاستخدام يستحمل الاستخدام الشاق ضمان عام كامل التوصيل داخل القاهرة وجميع المحافظات سعر خاص لكل عملائنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084252
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17/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
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17/2/2021
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(للبيع)

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17/2/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين

شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين

(للبيع)

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القسم: 

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17/2/2021
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(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: مكتب بارقى مناطق المهندسين

مكتب بارقى مناطق المهندسين

(للبيع)

فرصة رائعه للاستثمار فى ارقي مكان فى مصر مكتب بارقى مناطق المهندسين في جامعه الدول العربيه امام سور.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30,000,000 جنيه

17/2/2021
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