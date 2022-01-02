كولدير مياة سبيل 2و3و4 حنفية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كولدير مياة سبيل 2و3و4 حنفية - في الشرقية مصر

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شركة الرواد 01004761907 01114244472 01000056228 كولدير مياه الصدقة وقف خير لك ولمن تحب والتوصيل لجميع أنحاء الجمهورية فرصه لعمل الخير تساهم فيها شركتنا الحارصه دائما ان تقدم للعملاء اجود المنتجات باروع الاسعار وافضل العروض تقدم شركتنا مبرد ستانلس يصلح للمستشفيات والمساجد والمدارس والميادين توفر لدينا من 1حنفيه حتى 10حنفيه .لسنا الارخص ولكننا نتحدى بالجوده .مبرد ستانلس موتور ولاننا واثقين من منتجاتنا عاملين ضمان سنه بضمان الاسترجاع احصل على المنتج فقط من خلال الاتصال على 01004761907 خدمه سري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,599 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117540
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

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مطلوب لمجموعه شركات صناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : #مهندس_تصنيع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 .
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2/1/2022
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مطلوب لكبرى شركات الدعاية و الاعلان للرياض

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2/1/2022
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مطلوب مشرفيين كسارة للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مشرفيين كسارة بشركة كبري بالسعودية. -خبرة جيدة العمل تحت طغط -راتب مجزي من 2500-3000ريال -.
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2/1/2022
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(للبيع)

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2/1/2022
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(للبيع)

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2/1/2022
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(للبيع)

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العنوان:

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2/1/2022
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(للإيجار)

للايجار هاي اس لرحلات الغردقة , شرم الشيخ , جونة ,نويبع , دهب أجر تويوتا هاي اس للاستقبال من المطا.
العنوان:

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2/1/2022
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2/1/2022
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3,000 جنيه

1/1/2022
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العنوان:

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اتصل

1/1/2022
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العنوان:

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1/1/2022
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مش لازم تخ.
العنوان:

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القسم: 

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1/1/2022
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