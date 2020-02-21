كولدير عرض بافضل الاسعار مبرد الخير

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كولدير عرض بافضل الاسعار مبرد الخير - في الدقهلية مصر

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اسعار مبردات مياة السبيل للطرق والمساجد والمستشفيات والكنائس والمؤسسات والشركات يتوفر جميع الاحجام من ٢ حنفية الى ٥ حنفية يتميز الكولدير بموتور قوى يتحمل الاستخدام المستمر بدون اعطال والجسم الخارجى استيل كروم غير قابل للصدأ وبتاخد مع الكولدير ضمان سنة كامله عل الجهاز بالكامل يتميز بصغر الحجم وبه شاسية من الحديد لحماية الكولدير وبه ترومستات من ١ الى ٧ للتحكم فى درجة حرارة الكولدير للمزيد اتصل بنا الان واتس او اتصال 01004761907 01114244472
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- GAZI
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/3/2020
رقم الإعلان: 2055231
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صورة الاعلان: اسعار كولدير ومبردات السبيل - في الدقهلية مصر

اسعار كولدير ومبردات السبيل

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

اسعار كولدير ومبردات السبيل ضمان سنة موتور ايطالى 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: احجز كولدير ومبردات الخير - في الدقهلية مصر

احجز كولدير ومبردات الخير

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

­­­­شركة الرواد 01004761907 01114244472 01000056228 كولدير مياه الصدقة وقف خير لك ولمن تحب والتوصيل .
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: افضل كولدير مياة الصدقة الجارية - في الدقهلية مصر

افضل كولدير مياة الصدقة الجارية

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

للبيع كولدير مياة للطرق والمساجد والمستشفيات ضمان سنة موتور ايطالى 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
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