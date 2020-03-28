كولدير الصدقة الجارية سبيل

(للبيع)
|كولدير ومبردات مياة الصدقة الجارية ضمان سنة موتور ايطالى نصف حصان ضمان سنة ٢و٣و٤و٥ حنفية تقدر تضعة في الطرق والمساجد والمستشفيات اسعار كولدير ومبردات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الرائدون للتسوق
|التليفون:
|01004761907
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|العنوان:
|القاهره- القاهرة
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056903
2,500 جنيه
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