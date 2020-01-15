كوفيرات من داخل المغرب عبر شركة الأسمر

(طلب عمل)
|شركة الأسمر توفر من داخل المغرب كوفيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات هدفهم الجدية بالعمل وارضاء الزبائن -خبرة في الشعر و التسريحات و الصبغات -المين يكير و البد يكير و الكرياتين -الميكاب و الماساج المرجو التواصل معنا وان شاء الله نلبي طلبكم بكل سرعة ومصداقية الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|تبوك- تبوك
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049212
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل