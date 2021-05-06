كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

(للبيع)
|شركة اكت للكوريان و الاحواض و المطابخ و الحمامات سعر المتر يبدأ من 2300 ج معرضنا :- 21- محمود خيري - ناصيه أبو العز السورى - عباس العقاد - مدينه نصر للأسعار و التفاصيل و الأستفسار م / هاني نادر 1226302295 1000767826 0220821311 الكوريان( الرخام الصناعي ) الذي يدخل في :- تجاليد غرف العمليات ، غرف الاشعة ، حوائط المستشفيات . قرص معامل ، قرص ترابيزات ، قرص مطابخ . احواض ، وحدات حمامات ، واجهات محلات . ارضيات مصاعد ، ارضيات المراكب النيلية. كاونترات الاستقبال للفنادق ، البنوك ، المستشفيات ،،،،،الخ .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|act decoration
|التليفون:
|01013071591
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|العنوان:
|21- محمود خيري - ناصيه أبو العز السورى - عباس العقاد - مدينه نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094387
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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