كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني - في القاهرة مصر

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شركة اكت للكوريان و الاحواض و المطابخ و الحمامات سعر المتر يبدأ من 2300 ج معرضنا :- 21- محمود خيري - ناصيه أبو العز السورى - عباس العقاد - مدينه نصر للأسعار و التفاصيل و الأستفسار م / هاني نادر 1226302295 1000767826 0220821311 الكوريان( الرخام الصناعي ) الذي يدخل في :- تجاليد غرف العمليات ، غرف الاشعة ، حوائط المستشفيات . قرص معامل ، قرص ترابيزات ، قرص مطابخ . احواض ، وحدات حمامات ، واجهات محلات . ارضيات مصاعد ، ارضيات المراكب النيلية. كاونترات الاستقبال للفنادق ، البنوك ، المستشفيات ،،،،،الخ .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: act decoration
التليفون: 01013071591

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21- محمود خيري - ناصيه أبو العز السورى - عباس العقاد - مدينه نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094387
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