كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

شركة اكت للكوريان و الاحواض و المطابخ و الحمامات سعر المتر يبدأ من 2300 ج معرضنا :- 21- محمود خيري - ناصيه أبو العز السورى - عباس العقاد - مدينه نصر للأسعار و التفاصيل و الأستفسار م / هاني نادر 1226302295 1000767826 0220821311 الكوريان( الرخام الصناعي ) الذي يدخل في :- تجاليد غرف العمليات ، غرف الاشعة ، حوائط المستشفيات . قرص معامل ، قرص ترابيزات ، قرص مطابخ . احواض ، وحدات حمامات ، واجهات محلات . ارضيات مصاعد ، ارضيات المراكب النيلية. كاونترات الاستقبال للفنادق ، البنوك ، المستشفيات ،،،،،الخ .