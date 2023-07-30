كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا

البوست ده مخصوص لكل اللى هيعمل مطبخ جديد 🥳 ركزوا معايا علشان هقولكم معلومة مهمه اوى 👌 هعرفكم على الكوريان اللى بيتعمل منه الكونتر توب بتاع المطبخ ( الكوريان ) هو رخام بديل الرخام الطبيعى ولكنه أفضل بكتير من الرخام الطبيعى ليه ؟؟؟؟؟ علشان ( الكوريان رخام صناعى مستورد اكليريك 100% ـ يمتاز بالصلابه ـ خفيف الوزن ـ لا يتاثر بالماء والاحماض نهائياً ـ غير مسامى لذلك لا يكون به ثقوب وغير قابل للتشرب ـ مضاد للبكتيريا والبقع والرطوبة ـ يتحمل الضغط ودرجات الحرارة العاليه ـ سهل التنظيف ـ سهل التدوير وا