كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا

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|البوست ده مخصوص لكل اللى هيعمل مطبخ جديد 🥳 ركزوا معايا علشان هقولكم معلومة مهمه اوى 👌 هعرفكم على الكوريان اللى بيتعمل منه الكونتر توب بتاع المطبخ ( الكوريان ) هو رخام بديل الرخام الطبيعى ولكنه أفضل بكتير من الرخام الطبيعى ليه ؟؟؟؟؟ علشان ( الكوريان رخام صناعى مستورد اكليريك 100% ـ يمتاز بالصلابه ـ خفيف الوزن ـ لا يتاثر بالماء والاحماض نهائياً ـ غير مسامى لذلك لا يكون به ثقوب وغير قابل للتشرب ـ مضاد للبكتيريا والبقع والرطوبة ـ يتحمل الضغط ودرجات الحرارة العاليه ـ سهل التنظيف ـ سهل التدوير وا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
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|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239715
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1 جنيه مصرى
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