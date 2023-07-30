كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا

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Ad Photo: كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا - in Cairo Egypt

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البوست ده مخصوص لكل اللى هيعمل مطبخ جديد 🥳 ركزوا معايا علشان هقولكم معلومة مهمه اوى 👌 هعرفكم على الكوريان اللى بيتعمل منه الكونتر توب بتاع المطبخ ( الكوريان ) هو رخام بديل الرخام الطبيعى ولكنه أفضل بكتير من الرخام الطبيعى ليه ؟؟؟؟؟ علشان ( الكوريان رخام صناعى مستورد اكليريك 100% ـ يمتاز بالصلابه ـ خفيف الوزن ـ لا يتاثر بالماء والاحماض نهائياً ـ غير مسامى لذلك لا يكون به ثقوب وغير قابل للتشرب ـ مضاد للبكتيريا والبقع والرطوبة ـ يتحمل الضغط ودرجات الحرارة العاليه ـ سهل التنظيف ـ سهل التدوير وا
Contact The Advertiser:
Contact Name: marim
Telephone: 01222365641

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Location: عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 30/7/2023
Ad Number: 2239715
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Price
Posting Date
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله - in Cairo Egypt

كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قواطيع حمامات كومباكت# HPL 🎇🎇🎇 شركة ايلى-بوب-ديزاين 👍 أحسن سعر لفوا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/7/2023
Ad Photo: أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات - in Cairo Egypt

أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

HPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات الكومباكت ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمام.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

29/7/2023
Ad Photo: كوريان ابيض فى ايجي ستون - in Cairo Egypt

كوريان ابيض فى ايجي ستون

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كوريان ابيض فى ايجي ستون الابيض معروف بشياكته و جاذبيته و جماله . عشان كدا ايجي ستون بتقدم الكوريان.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/7/2023
Ad Photo: اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان - in Cairo Egypt

اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

هو ايه الكوريان ده؟؟؟ ✋ فى البداية كدة مسمهوش كوريان هو اسمه الواح رخام صناعى . فى شركات كتير .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اكثر من 100 لون من الكوريان - in Cairo Egypt

اكثر من 100 لون من الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بتدور على مطبخ بخامات عالية🤔 محتاج رخامة تبقى مقاومة للبكتريا والحشرات🙈 ومش بس كده ب.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

26/7/2023
Ad Photo: قواطيع hpl compact partition - in Cairo Egypt

قواطيع hpl compact partition

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قواطيع hpl compact partition شركة ايجي ستون متخصصون فى عمل قواطيع الحمامات والبارتشين والكبائن من ال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

26/7/2023
Ad Photo: تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات - in Cairo Egypt

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها احدث و أجود الخامات من الكومباكت قواطيع فواصل الحمامات hpl صيني .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

25/7/2023
Ad Photo: شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات - in Cairo Egypt

شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كومباكت HPL من نور ديزاين يستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وبارتيشن حمامات سمك 12 ملى والاك.
Location:

Cairo - Egypt

11,786 Pound

25/7/2023
Ad Photo: قواطيع ابواب حمامات كومباكت hpl رقم 1 فى مصر - in Cairo Egypt

قواطيع ابواب حمامات كومباكت hpl رقم 1 فى مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

محتاج كومباكت HPL قواطيع كومباكت hpl فواصل حمامات كومباكت hpl يبقى كلم شركة نورن ديزاين للكومباكت H.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

24/7/2023
Ad Photo: ايلى بوب ديزاين للديكور والتشطيبات الكوريان - in Cairo Egypt

ايلى بوب ديزاين للديكور والتشطيبات الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة ايلى بوب ديزاين للاستيراد والتصدير تعتبر شركه ايلى بوب ديزاين من الشركات المتخصصة في مجال استير.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

24/7/2023
Ad Photo: كومباكت hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات - in Cairo Egypt

كومباكت hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

محتاج كومباكت HPL قواطيع كومباكت hpl فواصل حمامات كومباكت hpl يبقى كلم شركة نور ديزاين للكوريان وال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

23/7/2023
Ad Photo: مطابخ الكوريان فى مصر - in Cairo Egypt

مطابخ الكوريان فى مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مطابخ الكوريان فى مصر كل ما يخص اعمال الكوريان هتلاقيه فى ايجي ستون محتاج تعمل مطبخك او قرصة الحمام .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

23/7/2023
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