كوريان ابيض فى ايجي ستون الابيض معروف بشياكته و جاذبيته و جماله . عشان كدا ايجي ستون بتقدم الكوريان الابيض بكل درجاته السادة و الكريستال عشان ننفذ منه كل التصميمات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة