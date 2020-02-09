(فرص)
|عـرض خـاص لفتـرة محـدودة كورس مساحة معـتـمـد للتاهيل للعمل في مجال المساحة هدفنا هوا تاهيلك للعمل باحتراف كمساح في كبري الشركات والمؤسسات سنقوم بتدريب المتدرب علي الاجهزة والبرامج المساحية عرض خاص للمجموعات وهناك المزيد يشرفنا اتصالك بنا للتعرف علية 01098406200 الحق سجل بياناتك في استمارة التسجيل عشان تتمتع بالعرض وهانتصل بيك لاستكمال البيانات والرد علي استفساراتك رابط التسجيل :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amal
|التليفون:
|01098406200
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|العنوان:
|كورس مساحة معـتـمـد- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055519
300 جنيه
500 جنيه
200 جنيه
100 جنيه
500 جنيه
200 جنيه