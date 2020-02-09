كورس مساحة معـتـمـد

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تفاصيل الإعلان
عـرض خـاص لفتـرة محـدودة كورس مساحة معـتـمـد للتاهيل للعمل في مجال المساحة هدفنا هوا تاهيلك للعمل باحتراف كمساح في كبري الشركات والمؤسسات سنقوم بتدريب المتدرب علي الاجهزة والبرامج المساحية عرض خاص للمجموعات وهناك المزيد يشرفنا اتصالك بنا للتعرف علية 01098406200 الحق سجل بياناتك في استمارة التسجيل عشان تتمتع بالعرض وهانتصل بيك لاستكمال البيانات والرد علي استفساراتك رابط التسجيل :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amal
التليفون: 01098406200

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كورس مساحة معـتـمـد- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055519
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