كورس محاسبة مالية

(فرص)
|بتوفرلك #اساسيات كورس المحاسبة المالية اللي من خلاله هتقدر تدخل #سوق #العمل من خلالة بتاخد الخبرة العملية اللي هتخليك مؤهل انك تكون محاسب مالي محترف بشكل نظري وعملي وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او لو بتترقي في عملك هتحصل علي الشهادات الاتيه بعد الكورس * شهادة معتمدة من مكتب ا/ منير * شهادة معتمدة من اكاديمية #صرح للاستشارات المحاسبية * شهاده معتمدة ومختومة بختم النسر من جمعية المحاسبين القانونيين العربية ويمكنك توثيقها من الخارجية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993 __ 01226646845
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|العنوان:
|: 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083893
1,800 جنيه
1,000 جنيه
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1,800 جنيه
100 جنيه