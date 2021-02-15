كورس محاسبة مالية

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تفاصيل الإعلان
بتوفرلك #اساسيات كورس المحاسبة المالية اللي من خلاله هتقدر تدخل #سوق #العمل من خلالة بتاخد الخبرة العملية اللي هتخليك مؤهل انك تكون محاسب مالي محترف بشكل نظري وعملي وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او لو بتترقي في عملك هتحصل علي الشهادات الاتيه بعد الكورس * شهادة معتمدة من مكتب ا/ منير * شهادة معتمدة من اكاديمية #صرح للاستشارات المحاسبية * شهاده معتمدة ومختومة بختم النسر من جمعية المحاسبين القانونيين العربية ويمكنك توثيقها من الخارجية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: : 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083893
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