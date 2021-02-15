كورس محاسبة مالية

بتوفرلك #اساسيات كورس المحاسبة المالية اللي من خلاله هتقدر تدخل #سوق #العمل من خلالة بتاخد الخبرة العملية اللي هتخليك مؤهل انك تكون محاسب مالي محترف بشكل نظري وعملي وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او لو بتترقي في عملك هتحصل علي الشهادات الاتيه بعد الكورس * شهادة معتمدة من مكتب ا/ منير * شهادة معتمدة من اكاديمية #صرح للاستشارات المحاسبية * شهاده معتمدة ومختومة بختم النسر من جمعية المحاسبين القانونيين العربية ويمكنك توثيقها من الخارجية