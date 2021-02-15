كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

(فرص)
|نقدملك #كورس فية ملخص #الضرائب 3×1 🥳 🖋️ #ضرائب_الدخل 🖋️ #ضرائب_القيمة_المضافة 🖋️ #ضرائب_المرتبات 📑وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او لو بتترقي في عملك هتحصل علي الشهادات الاتيه بعد الكورس 🧾شهادة معتمدة من مكتب ا/ منير 🧾شهادة معتمدة من اكاديمية #صرح للاستشارات المحاسبية 🧾شهاده معتمدة ومختومة بختم النسر من جمعية المحاسبين القانونيين العربية ويمكنك توثيقها من الخارجية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993 __ 01226646845
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083890
1,000 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
1,800 جنيه
100 جنيه