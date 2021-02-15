كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

نقدملك #كورس فية ملخص #الضرائب 3×1 🥳 🖋️ #ضرائب_الدخل 🖋️ #ضرائب_القيمة_المضافة 🖋️ #ضرائب_المرتبات 📑وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او لو بتترقي في عملك هتحصل علي الشهادات الاتيه بعد الكورس 🧾شهادة معتمدة من مكتب ا/ منير 🧾شهادة معتمدة من اكاديمية #صرح للاستشارات المحاسبية 🧾شهاده معتمدة ومختومة بختم النسر من جمعية المحاسبين القانونيين العربية ويمكنك توثيقها من الخارجية