كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نقدملك #كورس فية ملخص #الضرائب 3×1 🥳 🖋️ #ضرائب_الدخل 🖋️ #ضرائب_القيمة_المضافة 🖋️ #ضرائب_المرتبات 📑وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او لو بتترقي في عملك هتحصل علي الشهادات الاتيه بعد الكورس 🧾شهادة معتمدة من مكتب ا/ منير 🧾شهادة معتمدة من اكاديمية #صرح للاستشارات المحاسبية 🧾شهاده معتمدة ومختومة بختم النسر من جمعية المحاسبين القانونيين العربية ويمكنك توثيقها من الخارجية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083890
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كورس محاسبة مالية - في الجيزة مصر

كورس محاسبة مالية

(فرص)

- في الجيزة مصر

بتوفرلك #اساسيات كورس المحاسبة المالية اللي من خلاله هتقدر تدخل #سوق #العمل من خلالة بتاخد الخبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: كورس محاسبة مالية - في الجيزة مصر

كورس محاسبة مالية

(فرص)

- في الجيزة مصر

بتوفرلك #اساسيات كورس المحاسبة المالية اللي من خلاله هتقدر تدخل #سوق #العمل من خلالة بتاخد الخبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس قسم رياضيات . مدرسه رياضيات . مشرفه ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات ) - في الجيزة مصر

كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

(فرص)

- في الجيزة مصر

️في البداية نحب نعرفك انك تقدر تحضر معاناا اونلاين online اوفلاين offline عبر تطبيق Zoom عشان.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,800 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: أخبار جميلة للباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير أنفسهم في مجال التعليم - في الجيزة مصر

أخبار جميلة للباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير أنفسهم في مجال التعليم

(فرص)

- في الجيزة مصر

أخبار جميله لكل الباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير انفسهم لكل الاخوه العرب والمصرين بجميع الدول العر.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

17/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager