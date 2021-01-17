كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
️في البداية نحب نعرفك انك تقدر تحضر معاناا اونلاين online اوفلاين offline عبر تطبيق Zoom عشان نضمنلك جودة الكورس و الاستفادة 100% مفاجأة بداية العام_الجديد لو بتبص علي مستقبلك ونفسك تكون محاسب كامل مفيش حاجة تقف في طريقك وتوصل للقمه يبقي لازم تشتغل علي نفسك كويس جدا و تدرس الحاجات الي تساعدك توصل لهدفك وتعرف تتطور من نفسك ودا الي هنساعدك تتعلمه سواء عندك خبرة او معندكش نقدملك كورس فية ملخص الضرائب 3×1 ضرائب_الدخل ضرائب_القيمة_المضافة ضرائب_المرتبات وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081618
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أخبار جميلة للباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير أنفسهم في مجال التعليم - في الجيزة مصر

أخبار جميلة للباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير أنفسهم في مجال التعليم

(فرص)

- في الجيزة مصر

أخبار جميله لكل الباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير انفسهم لكل الاخوه العرب والمصرين بجميع الدول العر.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

17/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager