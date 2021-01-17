كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

️في البداية نحب نعرفك انك تقدر تحضر معاناا اونلاين online اوفلاين offline عبر تطبيق Zoom عشان نضمنلك جودة الكورس و الاستفادة 100% مفاجأة بداية العام_الجديد لو بتبص علي مستقبلك ونفسك تكون محاسب كامل مفيش حاجة تقف في طريقك وتوصل للقمه يبقي لازم تشتغل علي نفسك كويس جدا و تدرس الحاجات الي تساعدك توصل لهدفك وتعرف تتطور من نفسك ودا الي هنساعدك تتعلمه سواء عندك خبرة او معندكش نقدملك كورس فية ملخص الضرائب 3×1 ضرائب_الدخل ضرائب_القيمة_المضافة ضرائب_المرتبات وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او