كورس ضرائب (الدخل _ القيمة المضافة _ المرتبات )

(فرص)
|️في البداية نحب نعرفك انك تقدر تحضر معاناا اونلاين online اوفلاين offline عبر تطبيق Zoom عشان نضمنلك جودة الكورس و الاستفادة 100% مفاجأة بداية العام_الجديد لو بتبص علي مستقبلك ونفسك تكون محاسب كامل مفيش حاجة تقف في طريقك وتوصل للقمه يبقي لازم تشتغل علي نفسك كويس جدا و تدرس الحاجات الي تساعدك توصل لهدفك وتعرف تتطور من نفسك ودا الي هنساعدك تتعلمه سواء عندك خبرة او معندكش نقدملك كورس فية ملخص الضرائب 3×1 ضرائب_الدخل ضرائب_القيمة_المضافة ضرائب_المرتبات وعلشان تكون مطمن وانت بتقدم علي اي وظيفه او
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993 __ 01226646845
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- حي الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081618
100 جنيه