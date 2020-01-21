كورس تطريز في طنطا

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صورة الاعلان: كورس تطريز في طنطا - في الغربية مصر

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"مشروعك من بيتك" 🤔 ايوه زي ما بنقولك كده اكيد عارفة شغل الهاند ميد واسعاره وعلشان كده احنا عملنالك كورس هتتعلمي فيه معانا كل ما يخص شغل الهاند ميد في التطريز من البداية حتى الاحتراف.💪 ومش بس كده علشان مشروعك يكمل وتقدري تحققي مكسب منه لازم تكوني عارفة ازاي هتسوقي للمنتجات اللي انتي بتعمليها. ودي بقي هديه مننا هنعلمك ازاي تسوقي لمنتجك اون لاين من خلال ورشة تسويق الكتروني مجانية في نهايه الكورس وبكده يكون مشروعك كمل وتقدري تكسبي منه وانتي وشطارتك بقي😉
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: gohub
التليفون: 01010710069/ 0402372151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طنطا_ أول ش البحر_ برج العاصمة بجوار كريب &وافل _ الدور الخامس- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050340
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صورة الاعلان: أفضل كورس تطريز في طنطا - في الغربية مصر

أفضل كورس تطريز في طنطا

(فرص)

- في الغربية مصر

"مشروعك من بيتك" 🤔 ايوه زي ما بنقولك كده اكيد عارفة شغل الهاند ميد واسعاره وعلشان كد.
العنوان:

الغربية - مصر

400 جنيه

21/1/2020
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